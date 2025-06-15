При атаке дронов ВСУ в Татарстане один человек погиб и 13 пострадали

В Татарстане в результате атаки украинских беспилотников погиб один человек, еще 13 пострадали. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«Сегодня была совершена очередная атака вражескими беспилотниками на территорию Республики Татарстан. При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии», – сообщил Минниханов в своем телеграм-канале. Всем раненым оказана помощь.

На месте начался пожар, его оперативно потушили, добавил глава республики.

Минниханов также отметил, что оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности. По его словам, все предприятия и объекты жизнеобеспечения в регионе работают стабильно.

Напомним, сегодня утром в двух аэропортах Татарстана – авиагаванях Казани и Нижнекамска – были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов в целях обеспечения безопасности полетов. К настоящему времени аэропорт столицы Татарстана возобновил работу, сообщила Росавиация. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 11 самолетов, совершавших рейсы в Казань.

Казань, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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