Скончался еще один пострадавший после налета БПЛА в Татарстане

Скончался второй пострадавший после налета БПЛА в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.

«К сожалению, скончался еще один пострадавший в Елабуге, который был в тяжелом состоянии», – сообщили в администрации.

Днем Минниханов рассказал, что Елабужский район республики атаковали украинские БПЛА. При их нейтрализации обломки одного из дронов упали на здание КПП автомобильного завода. Один человек погиб на месте, еще 13 человек пострадали, госпитализировано было 9.

По факту ЧП на проходной СКР возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Елабуга, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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