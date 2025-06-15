Иран сообщает, что поразил израильский оружейный завод

В ходе новой ракетной атаки Тегерану удалось поразить завод оружейной компании Rafael. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Кроме того, иранские СМИ уточняют: ракеты летели по целям в Тель-Авиве и Хайфе, пуски осуществили силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее ЦАХАЛ сообщил о новой ракетной атаке из Ирана по израильской территории. В настоящий момент в Тель-Авиве и других регионах звучат сирены воздушной тревоги. CNN сообщает о прямом попадании баллистической ракеты в здание в Хайфе. На место выдвинулись спасательные службы.

Представитель ВС Ирана накануне призвал израильтян покинуть районы, находящиеся рядом с объектами критически важной инфраструктуры. Он предупредил, что Тегеран нанесет удары по военным и силовым центрам, а также штабам Израиля.

Rafael входит в четверку крупнейших израильских фирм-экспортеров вооружений. Компания производит авиационные системы, ПВО, тактическое ракетное оружие, напоминает «Российская газета».

Иранские СМИ также утверждают, что есть ракетные попадания в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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