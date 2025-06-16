В Прикамье горняков эвакуировали из-за срабатывания противопожарной системы

В Пермском крае из шахты эвакуировали рабочих из-за задымления. Оказалось, что произошла неполадка в работе системы пожаротушения.

Когда поступил сигнал о возгорании околоствольного двора, в шахте на Усть-Яйвинском руднике находилось 105 горняков. Весь персонал вывели на поверхность.

На место прибыли сотрудники МЧС и выявили ложное срабатывание системы пожаротушения на центральной подземной подстанции (ЦПП). Отмечается, что угрозы сотрудникам нет.

В настоящее время режим плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий снят, производство работает в штатном режиме.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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