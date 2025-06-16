российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 июня 2025, 13:36 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В горах Кавказа погиб спортсмен из Красноярска

В Карачаево-Черкесии погиб альпинист, он сорвался с ледника. Об этом сообщили организаторы проходящего в Домбае турнира.

Трагедия произошла во время забега на дистанцию 100 км. На 12-м километре пути спортсмен из Красноярска сорвался с ледника близ перевала Алибек.

По словам очевидцев, мужчина пытался зацепиться, но поверхность после морозной ночи была слишком твердая, он получил смертельные травмы.

Спасатели спустили тело с горы. Близким спортсмена сообщили о его гибели.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Спорт,