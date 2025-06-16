В горах Кавказа погиб спортсмен из Красноярска

В Карачаево-Черкесии погиб альпинист, он сорвался с ледника. Об этом сообщили организаторы проходящего в Домбае турнира.
Трагедия произошла во время забега на дистанцию 100 км. На 12-м километре пути спортсмен из Красноярска сорвался с ледника близ перевала Алибек.
По словам очевидцев, мужчина пытался зацепиться, но поверхность после морозной ночи была слишком твердая, он получил смертельные травмы.
Спасатели спустили тело с горы. Близким спортсмена сообщили о его гибели.
Красноярск, Зоя Осколкова
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