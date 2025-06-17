Министр армии США рассказал, как общался с астронавтом на Луне

Министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью Fox News заявил, что ему довелось пообщаться с астронавтом, находящимся на Луне. По его словам, страна сможет наблюдать все удивительные достижения армии.

«Будь то помощь с наводнениями в Северной Каролине или лесными пожарами в Калифорнии или вчерашний разговор с астронавтом, который находится на Луне и является солдатом», – сказал он в интервью каналу.

Однако никаких подробностей о личности астронавта или деталях беседы Дрисколл не раскрыл. Пентагон также воздержался от комментариев по поводу высказывания министра.

По мнению издания Daily Mail, вероятнее всего, министр перепутал Луну с Международной космической станцией (МКС). Издание предположило, что речь могла идти о полковнике армии США Энн Макклейн, которая является астронавтом НАСА, уточняет газета «Ведомости».

По данным издания, вскоре после этого ролика в социальных сетях появились различные домыслы: кто-то предполагал, что это очередная дезинформация Пентагона. Другие считают, что вооруженные силы США в тайне расширяют свое присутствие в космосе.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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