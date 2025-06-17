Израиль заявляет, что убил вновь назначенного главу Генштаба Ирана

Израиль заявил, что в результате новых ночных ударов погиб начальник Генштаба Ирана, всего через несколько дней назад назначенный на смену предыдущему командующему, убитому в результате предыдущих ударов.

«После получения Армией обороны Израиля «точных разведданных» и «внезапной возможности ночью (во вторник) ВВС Израиля нанесли удар по командному центру в центре Тегерана и уничтожили Али Шадмани», – говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Иран пока не прокомментировал заявления Израиля.

Шадмани вступил в должность в пятницу после того, как в результате первых ударов Израиля по Ирану погибли несколько высших командиров, включая его предшественника, генерал-лейтенанта Голама Али Рашида.

Рашид и Шадмани возглавляли Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» – структуру, которая координирует действия регулярной армии и Корпуса стражей исламской революции Ирана.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что «в своих различных ролях (Шадмани) напрямую влиял на оперативные планы Ирана, направленные против государства Израиль».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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