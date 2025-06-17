В Новороссийске трехлетний ребенок подошел к окну в ТЦ, упал и разбился

В Новороссийске в торговом центре трехлетний мальчик упал со второго этажа и погиб. Как сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю,

днем 16 июня малолетний мальчик находился вместе с мамой и бабушкой в одном из гипермаркетов города. Находясь на втором этаже, ребенок упал в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением. Это стало возможным, так как к этому месту был свободный доступ и защитные перекрытия отсутствовали. На виде с места трагедии видно, как ребенок подходит к окну с панорамным остеклением, его нога попадает в зазор между полом и окном, он падает вниз.

Пострадавшего ребенка госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик умер в больнице.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В ходе следствия будет тщательно проверено качество услуг, оказываемых потребителям в этом торговом комплексе. Расследование находится под контролем в следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Новороссийск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube