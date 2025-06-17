В Москве юрист убил человека и сжег тело в зоокрематории

В Москве за убийство задержан юрист. Как сообщает пресс-служба СКР по Москве, преступление было совершено 20 октября прошлого года. По версии следствия, в этот день подозреваемый Зуев встретился с потерпевшим в его загородном доме в Солнечногорске. Между мужчинами произошел конфликт из-за продажи недвижимости. Адвокат выхватил нож и зарезал потерпевшего. После этого, как полагают следователи, он позвонил своему приятелю, и тот помог ему вывезти труп на животноводческую ферму, которая принадлежит адвокату. Там друзья сожгли тело в печи для зоокремации. В дальнейшем Зуев, по версии СК, с помощью своих связей смог незаконно продать имущество убитого на 5 миллионов рублей.

Подозреваемый и его сообщники через некоторое время были задержаны и под стражу.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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