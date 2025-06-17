Израиль назвал последнюю ночную атаку Тегерана наименее продуктивной

Израильские военные за минувшую ночь перехватили и ликвидировали 30 беспилотников из Ирана, заявили в Армии обороны Израиля.

Ранее во вторник утром армия обороны Израиля также собщила, что Иран за ночь выпустил по стране лишь несколько баллистических ракет, но точное количество выпущенных ракет не уточнялось. По даны Иарана, речь шла про 20-30 штук.

«Сегодняшняя ночь была наименее пострадавшей от иранских атак с начала этой операции», – заявил во вторник международный представитель Армии обороны Израиля полковник Надав Шошани в интервью Джону Воузу из CNN.

Во вторник утром произошли новые удары, спасатели прибыли на места нескольких ударов в Израиле, хотя, по их словам, пока сообщений о пострадавших не поступало.

Местный иранский чиновник во вторник также заявил, что ПВО сбили израильский беспилотник вблизи ядерного объекта в Натанзе, однако Шошани сообщил CNN, что все израильские самолеты в безопасности.

Вместе с тем, военно-воздушные силы Израиля заявили, что за ночь нанесли «несколько масштабных ударов по военным объектам иранского режима на западе Ирана»: десяткам объектов хранения и запуска ракет, а также по пусковым установкам ракет и местам хранения беспилотников.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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