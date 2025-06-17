В Волгограде в подсобке автосервиса двое мужчин выращивали осетров

В Волгограде полиция ликвидировала незаконный цех по выращиванию осетров. Как сообщила руководитель пресс-службы МВЛ РФ Ирина Волк, руководитель одного из автосервисов города организовал подпольный цех в подсобке. К противоправной деятельности он привлек знакомого. Мужчины поставили в помещении специально оборудованные бассейны, в которых разводили рыб. Деятельность цеха велась без разрешения и соблюдения санитарных норм, рыбу сбывали нелегально.

Полиция изъяла из подсобки более 700 экземпляров осетровых весом почти 700 кг и стоимостью около 10 млн рублей.

Назначены экспертизы и исследования, по результатам которых решат вопрос о возбуждении дела по ч. 4 ст. 171.1 УК (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

Волгоград, Елена Василева

© 2025, РИА «Новый День»

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