российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 июня 2025, 21:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Херсонской области после атаки ВСУ ранен замдиректора коммунального предприятия

В Херсонской области результате атаки украинского дрона-камикадзе получил ранения заместитель директора местного коммунального предприятия. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В Алёшках сотрудники коммунальной службы попали под удар дрона-камикадзе ВСУ. На улице Энгельса вражеский беспилотник атаковал служебный автомобиль муниципального бюджетного учреждения «ЖКХ и благоустройство». Минно-взрывную травму получил находившийся за рулем замдиректора предприятия», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Пострадавшего госпитализировали в Алешковскую ЦРБ.

Сальдо также добавил, что ВСУ также нанесли удар по рынку в Великих Копанях. «Торговые ряды получили сильные повреждения. Предварительно – никто не пострадал», – отметил глава Херсонской области.

Алешки, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Канада объявила о новых санкциях против России и военной помощи Киеву / Два жителя Курской области погибли после обстрела ВСУ / За три часа над четырьмя регионами России уничтожили 14 украинских БпЛА / Армия России проломила эшелонированную оборону ВСУ на участке в ДНР / ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву дронами и ракетами / За ночь над российскими регионами сбили почти 150 БПЛА / Житель Белгородской области погиб после обстрела ВСУ / Зеленский заявил о готовности Киева покупать оружие у США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,