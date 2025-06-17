В Херсонской области после атаки ВСУ ранен замдиректора коммунального предприятия

В Херсонской области результате атаки украинского дрона-камикадзе получил ранения заместитель директора местного коммунального предприятия. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В Алёшках сотрудники коммунальной службы попали под удар дрона-камикадзе ВСУ. На улице Энгельса вражеский беспилотник атаковал служебный автомобиль муниципального бюджетного учреждения «ЖКХ и благоустройство». Минно-взрывную травму получил находившийся за рулем замдиректора предприятия», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Пострадавшего госпитализировали в Алешковскую ЦРБ.

Сальдо также добавил, что ВСУ также нанесли удар по рынку в Великих Копанях. «Торговые ряды получили сильные повреждения. Предварительно – никто не пострадал», – отметил глава Херсонской области.

Алешки, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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