В Херсонской области после атаки ВСУ ранен замдиректора коммунального предприятия

В Херсонской области результате атаки украинского дрона-камикадзе получил ранения заместитель директора местного коммунального предприятия. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«В Алёшках сотрудники коммунальной службы попали под удар дрона-камикадзе ВСУ. На улице Энгельса вражеский беспилотник атаковал служебный автомобиль муниципального бюджетного учреждения «ЖКХ и благоустройство». Минно-взрывную травму получил находившийся за рулем замдиректора предприятия», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.
Пострадавшего госпитализировали в Алешковскую ЦРБ.
Сальдо также добавил, что ВСУ также нанесли удар по рынку в Великих Копанях. «Торговые ряды получили сильные повреждения. Предварительно – никто не пострадал», – отметил глава Херсонской области.
Алешки, Анастасия Смирнова
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