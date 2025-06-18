В Перми врачи спасли двухлетнюю девочку, упавшую с 10 этажа

В Перми врачи спасли двухлетнюю девочку, которая упала с десятого этажа.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Минздрав по Пермскому краю, после падения с высоты ребенка забрала скорая помощь. В приемном покое было установлено, что девочка с трудом дышит – после КТ у нее был выявлен пневмоторакс, в реанимации врачи провели необходимые манипуляции.

После этого диагностика продолжилась. К удивлению врачей, после падения с высоты никаких других повреждений у девочки не оказалось. Пациентка провела в реанимации под наблюдением врачей на всякий случай еще несколько дней, а потом была выписана домой с диагнозом «Здорова».

Пермь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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