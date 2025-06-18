В Мордовии школьницу насмерть придавило футбольными воротами

В Мордовии 16-летняя девочка получила смертельные травмы, на нее упали футбольные ворота. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла в селе Сивинь Краснослободского района. Подростки находились на футбольной площадке, когда девочка схватилась за перекладину ворот. Металлическая конструкция упала вниз, придавив школьницу.

Пострадавшую госпитализировали, но она скончалась в больнице от полученных травм.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Саранск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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