В Мордовии школьницу насмерть придавило футбольными воротами

В Мордовии 16-летняя девочка получила смертельные травмы, на нее упали футбольные ворота. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Трагедия произошла в селе Сивинь Краснослободского района. Подростки находились на футбольной площадке, когда девочка схватилась за перекладину ворот. Металлическая конструкция упала вниз, придавив школьницу.
Пострадавшую госпитализировали, но она скончалась в больнице от полученных травм.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Саранск, Зоя Осколкова
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