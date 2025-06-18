В Кабардино-Балкарии семь человек пострадали при взрыве газа

В Кабардино-Балкарской Республике семь членов одной семьи пострадали при взрыве газового баллона. Следственный комитет проводит проверку.
Инцидент произошел в селении Аргудан Урванского района. Во дворе частного дома взорвался баллон с газом, который глава семейства снял со своего автомобиля.
«В результате происшествия пострадали семеро лиц, в том числе двое малолетних детей 2022 и 2024 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», – отметили в ведомстве.
Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Нальчик, Зоя Осколкова
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