Житель Башкирии нашел снаряд времен ВОВ на своем участке

Житель Башкирии нашел на своем участке снаряд времен Великой Отечественной войны. На место прибыли правоохранители и взрывотехники.

Мужчина собирался косить траву на участке в Кушнаренковском районе. При осмотре он обнаружил подозрительный предмет и обратился в правоохранительные органы.

На место приехали сотрудники Росгвардии и убедились, что находка представляет собой 85-мм осколочный артиллерийский снаряд времен ВОВ с деформированным взрывателем. Предмет представлял серьезную опасность для жизни.

Боеприпас аккуратно извлекли и вывезли на полигон для безопасного уничтожения.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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