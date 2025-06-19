Медсестра убила в больнице 5 младенцев и пыталась убить еще 8

В Аргентине медсестра приговорена к пожизненному заключению за убийство пяти младенцев и попытку убийства еще восьми в больнице провинции Кордова, сообщают местные СМИ. Бренда Сесилия Агуэро вводила новорожденным калий и инсулин с марта по июнь 2022 года, забирая дозы из тележек скорой медицинской помощи, заявили прокуроры. Приговор транслировали местные СМИ.

Дети, все родившиеся здоровыми, умерли при обстоятельствах, которые изначально оставались необъяснимыми, в неонатологическом отделении больницы матери и ребенка в провинции Кордова. Восемь других выжили благодаря быстрому медицинскому вмешательству.

Шестимесячный судебный процесс также рассмотрел обвинения против десяти других ответчиков, включая бывших провинциальных чиновников и медицинских работников – там речь шла о сокрытии информации и халатности. Среди обвиняемых были бывший министр здравоохранения и бывший секретарь по здравоохранению провинции Кордова, а также бывший директор больницы.

Медсестра отвергла обвинения в январе, заявив в суде, что у следователей нет доказательств, и обвинив СМИ в том, что они изображают ее как серийную убийцу. Согласно аргентинскому законодательству, она не будет иметь права на условно-досрочное освобождение, пока не отсидит 35 лет в тюрьме.

По данным местного СМИ Infobae, среди других обвиняемых пятеро были признаны виновными, но получили меньшие сроки наказания, а еще пятеро были оправданы, включая бывших провинциальных чиновников.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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