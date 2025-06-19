В Новгородской области перевернулся автобус с детьми

Сегодня в Новгородской области произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором находилось 16 детей в возрасте 8-15 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции УМВД России.

Авария случилась в 13:50 на грунтовой автодороге Забродье – Заозерье в Окуловском округе. Водитель, управляя школьным автобусом марки «ПАЗ», направляющимся от базы отдыха «Аленушка» в поселок Хвойная, по неустановленной причине не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет.

«В момент ДТП в автобусе находилось 16 детей, пристегнутых ремнями безопасности, и 7 взрослых», – говорится в сообщении.

В региональной прокуратуре уточнили, что на момент аварии в автобусе были 16 детей в возрасте 8-15 лет. «В результате ДТП погибших нет, одному ребенку и взрослому потребовалась медицинская помощь», – отметили в надзорном ведомстве, добавив, что по факту аварии организована проверка.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и скорой медицинской помощи.

Новгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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