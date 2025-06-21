Бывшая сотрудница МГУ пришла на конференцию, чтоб похитить картину о море за 6 млн рублей

Бывшая сотрудница МГУ разработала целый план, чтоб похитить из вуза картину о море.

Как сообщает РИА «Новости», речь идет о бывшем инженере кафедры геологического факультета. Женщина украла из здания кафедры картину русского живописца Льва Лагорио «Бурное море» (1902), стоимость которой оценивают в шесть миллионов рублей.

В материалах дела говорится, что женщина, ранее работавшая на кафедре инженером, была приглашена на конференцию, проходившую в МГУ. Имея свободный доступ и зная обстановку в здании, она проникла в помещение, где находилась картина, похитила произведение искусства, подменив «Бурное море» на другую похожую картину.

Несостыковки выявила сотрудница факультета, которая обратила внимание, что вместо работы Лагорио в аудитории висит подделка, за диваном в помещении была обнаружена пустая рама, в которой ранее находился оригинал. После просмотра видео с камер наблюдения стало ясно, что картину похитила бывший инженер кафедры, ее узнали коллеги, говорится в материалах.

Полицейские быстро вышли на похитительницу, картина была обнаружена у нее дома и изъята. Уголовное дело возбудили по статье УК о хищении предметов, имеющих особую ценность. Экспертизой было установлено, что картина «Бурное море» «представляет собой прекрасный пример творчества известного русского мариниста, по уровню исполнения и времени создания имеет музейное значение, представляет интерес для частных коллекций отечественной живописи». Ее стоимость оценили в 66 тысяч долларов, то есть в почти шесть миллионов рублей по курсу в день оценки, подчеркивается в материалах.

В суде женщина полностью признала вину и заявила о том, что сожалеет о содеянном и раскаивается, более подробно ее мотивы в имеющемся у РИА Новости тексте приговора не раскрывались. Суд приговорил ее к двум годам условно с испытательным трехлетним сроком, «в течение которого она своим безупречным поведением должна доказать свое исправление», приговор вступил в силу. Картину вернули геологическому факультету МГУ.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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