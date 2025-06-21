В Бразилии 8 человек погибли после пожара и падения воздушного шара

Восемь человек погибли в субботу, 21 июня 2025 года, в результате пожара и падения воздушного шара на юге Бразилии, объявил губернатор штата Санта-Катарина. СМИ сообщают, что на воздушном шаре в воздух поднялся 21 человек, то есть 13, включая того, кто управлял шаром, выжили. Двое после падения корзины были госпитализированы.

Видео, снятые свидетелями и транслируемые бразильским телевидением, показали момент, когда шар загорелся в воздухе над прибрежным городом Прайя-Гранде. Причины трагедии расследуются. Видео показывают, что погодные условия были хорошими.

Прая-Гранде – это известное место для воздухоплавателей в Бразилии. Это вторая трагедия со смертельным исходом на воздушном шаре в Бразилии за несколько дней: менее недели назад пассажир погиб во время полета в штате Сан-Паулу.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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