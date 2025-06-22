США и Израиль рано утром ударили по ядерным объектам Ирана

Рано утром 22 июня США поразил ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. Об этом сообщают власти Ирана. Они подверглись нападению «врагов», заявила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

«Сегодня ранним утром ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане были атакованы врагами Исламской Республики Иран, в их отношении был осуществлен варварский шаг, противоречащий всем международным нормам, в особенности Договору о нераспространении ядерного оружия, ", – говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства (цитата по РИА «Новости»).

Организация по атомной энергии Ирана отметила, что президент США Дональд Трамп сам взял ответственность за произошедшее, однако прямо не обвинило Вашингтон в атаке.

Тем временем Трамп участие США в операции зафиксировал: он поздравил премьера Нетаньяху с успешно выполненной миссией, выразил надежду, что Иран будет более сговорчив, чтоб избежать новых трагедий и согласится «закончить эту войну». Трамп считает, что в Иране еще много «интересных целей» осталось.

Иран в ответ сообщил, что не намерен сворачивать работу по ядерной программе и надеется, что мировое сообщество осудит повеление США и Израиля.

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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