США применили в Иране противобункерные бомбы

Соединенные Штаты использовали бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известную как «bunker buster», при ударах по иранским ядерным объектам, сообщили два источника, знакомых с операцией. Об этом сообщает CNN.

«MOP – бомба весом 30 000 фунтов с 6 000 фунтов взрывчатых веществ – была разработана для «достижения и уничтожения оружия массового уничтожения наших противников, расположенного на хорошо защищенных объектах», – приводит характеристики бомбы СМИ, цитируя бюллетень ВВС США.

Неясно, сколько MOP было сброшено. Суббота – первый известный случай оперативного использования данного вида боеприпасов.

Перед субботним ударом некоторые официальные лица США подняли острые вопросы о том, сможет ли МОП полностью уничтожить ядерную архитектуру Ирана, особенно там, где объекты обогащения глубоко похоронены.

Президент Дональд Трамп заявил в социальных сетях в субботу, что США «завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанц и Эсфахан».

«Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана», – сказал Трамп на Truth Social.

Считалось, что MOP является единственным боеприпасом, способным достичь глубоко углубленных объектов, хотя были сомнения в том, что один единый боеприпас сможет проникнуть достаточно глубоко, чтобы достичь цели и уничтожить ее.

Американские бомбардировщики B-2 Spirit являются единственными самолетами, способными нести бомбы. CNN сообщила в субботу, что B-2 в операции использовались.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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