Советник верховного лидера Ирана – теперь наша очередь бить

Тегеран (Новый День, Елена Васильева)– Советник верховного лидера Ирана призвал к ракетным ударам по кораблям ВМС США и закрытию Ормузского пролива, ключевого маршрута судоходства нефти.

«После нападения Америки на ядерную установку Фродо теперь – наша очередь», – предупредил Хоссейн Шариатмадари, главный редактор газеты Kayhan, представитель Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Шариатмадари сказал: «Без колебаний или задержек, в качестве первого шага мы должны наначить ракетные удары по американскому военно-морскому флоту, базирующемуся в Бахрейне, и одновременно закрыть Ормузский пролив для американского, британского, немецкого и французского судоходства».

Сообщение закончилось цитатой из Корана, которая гласила: «Убейте их там, где вы их найдете».

Верховный лидер Хаменеи до сих пор не дал официального ответа на нападение США на ядерные объекты Ирана.

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube