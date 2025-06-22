США сбросили на Иран 12 «бункерных убийц»

США использовали шесть бомбардировщиков B-2, чтобы сбросить дюжину бомб «бункерных убийц» на ядерную площадку Fordow в Иране, сообщил CNN американский чиновник.

По словам чиновника, подводные лодки ВМС выпустили 30 крылатых ракет TLAM по двум другим объектам, Натанц и Исфахан, а B2 сбросил два бункерных разомелителей на Натанц.

Бомба GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известная как «Bunker Buster», представляет собой 30-фунтовую бомбу весом и весом 6 000 фунтов взрывчатки.

MOP был разработан для «достижения и уничтожения оружия массового уничтожения наших противников, расположенного на хорошо защищенных объектах», согласно информационному бюллетеню ВВС США.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube