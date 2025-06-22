Иран заранее эвакуировал все ценное с ядерных объектов, которые бомбили США

Иран сообщает, что заранее эвакуировал три ядерных объекта, по которым ночью 22 июня нанесли удары ВВС США. Об этом заявил директор иранского государственного телевидения Хасан Абедини.

По его словам, три объекта, которые атаковали американские военные, были эвакуированы «некоторое время назад».

Он отметил, что Иран «не понес серьезного ущерба», потому что «из ядерных центров заранее вывезли запасы обогащенного урана». Риска радиационного выброса нет, подчеркнул Абедини, которого цитирует «Российская газета».

Тем временем советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади заявил, что «не произошло ничего удивительного».

Тегеран ждал ударов по Фордо несколько дней. «Объект был давно эвакуирован и не получил необратимого ущерба», – написал Мохаммади в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Напомним, ночью 22 июня США бомбили объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо.

Президент США сообщил, что на Фордо американские военные сбросили «полный комплект бомб». Как ранее писал «Новый День, речь идет о 12 бомбах, которые несли 6 самолетов В-2. В атаке на объекты также использовались ракеты «Томагавк».

После этого Трамп призвал Иран не отвечать и сесть за стол переговоров.

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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