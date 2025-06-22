На директора парка «Тайган» напал лев

Директора частного парка львов «Тайган» в Крыму покалечил лев. Олег Зубков получил травмы в результате нападения животного, он в реанимации, ведется проверка, сообщил СКР РФ по республике Крым.

Зубков сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание.

«В настоящее время владелец парка «Тайган» Олег Зубков доставлен в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница». Состояние пациента тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В город Белогорск направлены врачи службы санитарной авиации. После стабилизации состояния пациента планируется перевод в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница имени Семашко», – сообщили в минздраве Крыма.

Напомним, что это уже не первое нападение животных, содержащихся в парке, на сотрудников «Тайгана». Ранее хищники убили смотрительницу парка. Она зашла в клетку по служебным делам и забыла закрыть техническую дверь. Этого хватило, чтоб животные нанесли смертельные травмы, она умерла на месте.

Симферополь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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