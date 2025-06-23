Состояние директора парка «Тайган» на которого напал лев, оценивается как крайне тяжелое

Состояние директора парка львов и тигров «Тайган» Олега Зубкова оценивается как крайне тяжелое. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, в воскресенье Зубков кормил львов. Один из хищников набросился на него в клетке, прокусил горло, видимо, пытался оторвать голову. Зубкову удалось выбраться из клетки самостоятельно, после чего он потерял сознание. Раненого мужчина нашел один из сотрудников парка и вызвал скорую.

Медики зафиксировали у мужчины серьезную травму головы и шеи, а также потерю большого количества крови. Кроме того, у пострадавшего повреждено легкое.

По факту ЧП в парке возбуждено уголовное дело. О причинах нападения хищников на Зубкова пока ничего не известно.

В СМИ накануне проходила информация, что львы, разодравшие Зубкова, год назад убили смотрительницу парка.

Симферополь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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