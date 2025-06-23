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Понедельник, 23 июня 2025, 08:29 мск

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Над тремя регионами сбили 23 украинских БПЛА

Силы противоздушной обороны уничтожили прошедшей ночью 23 украинских беспилотника над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 14 дронов сбиты в Ростовской области, пять – над Волгоградской областью и четыре – над Астраханской областью.

В Каменском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА начался пожар на промышленной предприятии, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал», – написал он в своем телеграм-канале.

Власти других регионов ночные атаки дронов не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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