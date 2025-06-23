Мать и двое детей погибли на пожаре в Татарстане

В результате пожара в частном доме в селе Высокая Гора в Татарстане погибли женщина и двое малолетних детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, рано утром 23 июня по улице Тукая в селе Высокая Гора произошло возгорание частного дома.

«В ходе тушения пожара среди обломков были обнаружены обгоревшие тела женщины и двух малолетних, проживавших в данном доме», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки, информирует республиканская прокуратура. Надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела в связи с гибелью людей при пожаре.

Казань, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube