Двух жительниц Запорожской области задержали за сотрудничество с СБУ

Двух жительниц Запорожской области задержали за сотрудничество с украинской разведкой. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленницы собирали и передавали украинской стороне сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

В ЦОС отметили, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp* для вовлечения россиян в диверсионно-разведывательную деятельность.

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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