Иран начал операцию мести США с ракетного удара по базе в Катаре

Иран вечером 23 июня начал операцию, призванную отомстить США за нападение на ядерные объекты страны. Ракеты были, в частности, пущены по авиабазе США в Катаре, сообщил Корпус стражей исламской революции страны.

«Авиабаза Аль-Удейд была атакована баллистическими ракетами малой и средней дальности, пуски производились из Ирана», – подтвердил чиновник министерства обороны США. О жертвах или раненых среди сотрудников базы и мирного населения не сообщалось.

Министерство обороны Катара заявило, что его ПВО успешно перехватило ракетную атаку, направленную на авиабазу.

Иран считает иначе и называет свою операцию успешной. Тегеран уточняет, что насилие в свой адрес без ответа не оставит и по американским базам будет пущено столько ракет, сколько было потрачено на ядерные объекты бомб. Напомним, что 22 июня шла речь о 12 тяжелых бомбах – «бункерных убийцах».

Американские чиновники утверждают, что готовились к тому, что Иран может нацелиться на американские объекты, поэтому с базы Аль-Удеид люди и техника были заблаговременно выведены. Ущерб нанести не получилось.

«Мы знали, что они отомстят. У них была аналогичная реакция после Сулеймани», – сказал чиновник Белого дома, имея в виду Касема Сулеймани, иранского командира, погибшего в результате авиаудара США в 2020 году.

Между тем, Дональд Трамп, сообщает CNN, готов, при необходимости, усилить военное участие США в ближневосточном конфликте. Днем в Овальном кабинете он собирает членов своего ситуационного совета. В прошлый раз Трамп созывал их перед тем, как бомбить Иран.

Катар осудил Иран и сообщил, что оставляет за собой право на ответ. Воздушное пространство над страной закрыто.

Осудили Иран за ракетный обстрел Египет и Арабские эмираты. Они призвали не накалять и без того сложную обстановку в регионе.

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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