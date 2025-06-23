Директора колледжа олимпийского резерва Тульской области его адвоката нашли мертвыми

Директора колледжа олимпийского резерва Тульской области нашли убитым, также обнаружено тело его адвоката. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Обнаружены тела директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предположительно, смерть наступила от огнестрельных ранений», – сказал собеседник агентства.
Канал Mash приводит следующие подробности: убийство было совершено в Узловском районе на дороге между поселками Майский и Роткинский. Директор Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов были ранены из огнестрельного оружия.
Очевидцы нашли жертв в машине и вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть обоих мужчин. На месте работает оперативная группа, устанавливаются обстоятельства преступления.
Тула, Елена Васильева
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