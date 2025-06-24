В столице Кузбасса трамвай насмерть сбил пенсионерку

В городе Кемерово трамвай сбил пожилую женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло на улице 1-ая Линия в областном центре. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД.

Установлено, что 76-летняя женщина переходила трамвайные пути вне пешеходного перехода и не заметила движущийся вагон электротранспорта. Водитель трамвая не сумел предотвратить столкновение.

В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи.

«В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка», – сообщили в ведомстве.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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