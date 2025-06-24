Задержаны диверсанты, готовившие подрыв газового объекта в Бердянске

ФСБ задержала в Запорожской области троих диверсантов, которые планировали подрыв объекта газораспределительной сети в Бердянске. Злоумышленниками оказались граждане России, завербованные украинскими спецслужбами.

По информации ФСБ, их задержали с поличным непосредственно при попытке реализовать преступный замысел. На месте предполагаемой диверсии и по адресам проживания диверсантов нашли самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении задержанных уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины активно ищут в соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp граждан России с целью вовлечь их в противоправную деятельность. «Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения», – заявили в спецслужбе.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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