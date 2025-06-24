В Новосибирской области тепловой и три вагона сошли с рельсов

В Новосибирской области тепловоз и три вагона сошли с рельсов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по Новосибирской области, инцидент случился 24 июня около 8 часов утра на станции Дорогино в Черепановском районе. При проведении маневровых работ по подаче вагонов с подъездных путей разреза «Богатырь» был допущен сход 3 вагонов и тепловоза – инцидент не повлек за собой опрокидывание.

Причины и обстоятельства события устанавливаются, устранение последствий происшествия производится с привлечением специализированного железнодорожного состава. Задержек в движении подвижного состава по станции не допущено.

Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Новосибирск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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