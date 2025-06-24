Турецкая полиция арестовала 158 военнослужащих по подозрению в заговоре

Турецкая полиция во вторник, 24 июня, арестовала 158 военнослужащих, подозреваемых в связях со структурами проповедника Фетхюллаха Гюлена. Напомним, что его власти обвиняли в подготовке

государственного переворота в 2016 году.

По данным государственного информационного агентства Anadolu, новые аресты идут в дополнение к примерно пятидесяти другим, которые имели место быть в конце мая этого года. Подозреваемые были схвачены в 43 из 81 провинции страны, включая Стамбул и Измир. Восемнадцать других военнослужащих остаются в розыске, заявила прокуратура Турции, добавив, что эти аресты ведут к «очищению армии».

Фетхуллах Гюлен, напомним, умер в конце октября прошлого года в Соединенных Штатах. Там он прожил более 25 лет. Проповедник был близким союзником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а потом стал его заклятым врагом. Анкара обвиняет последователей Фетхуллаха Гюлена в терпеливом проникновении в турецкие институты, включая судебную систему, армию, полицию и образование, с целью создания «параллельного государства» и захвата власти.

Почти 26 000 человек, обвиняемых в принадлежности к гюленистскому движению, которое Анкара называет террористическим, были арестованы после неудавшегося переворота 2016 года. Среди них более 9 000 были помещены под стражу. После смерти проповедника, который всегда отрицал свою причастность к этому неудавшемуся перевороту, президент Эрдоган поклялся преследовать его сторонников до конца и даже в самых отдаленных концах Земли.

Анкара, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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