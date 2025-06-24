Британский педофил снял парижский «Диснейленд», чтобы «жениться» на 9-летней украинской девочке

Во Франции разгорелся большой скандал из-за фиктивной свадьбы в парижском «Диснейленде». Некое частное лицо, мужчина, снял парк развлечений на ночь для проведения церемонии с гостями и массовкой. В ходе мероприятия выяснилось, что это липовая свадьба, а невестой является 9-летняя украинская девочка, которую на церемонию привела ее мать, гражданка Украины.

Сегодня СМИ уточняют, что за проведение странной церемонии арестован гражданин Великобритании и что он – известный педофил.

39-летнему мужчине, имя которого не может быть названо по юридическим причинам, во вторник были предъявлены обвинения в совершении различных преступлений, караемых лишением свободы.

Сотрудники парка были потрясены, увидев его в субботу с украинской девочкой, ее семьей и примерно 100 гостями, пришедшими на «имитацию свадебной церемонии».

Теперь прокуроры города Мо, расположенного к востоку от Парижа, подтвердили, что этот мужчина был известен в Великобритании «за сексуальные преступления против несовершеннолетних».

В заявлении говорится: «Он зарегистрирован в британском реестре сексуальных преступников и в настоящее время разыскивается на национальном уровне судебными органами страны своего происхождения за невыполнение обязательств, вытекающих из указанной регистрации».

Мужчину называют «организатором» свадебного трюка, ему предъявлены обвинения в «мошенничестве», «злоупотреблении доверием», «отмывании денег» и «краже личных данных».

Руководство Диснейленда разрешило организаторам «свадеб» приватизировать часть территории Диснейленда в Марн-ла-Валле за сумму около 115 000 фунтов стерлингов.

Затем выяснилось, что «невестой» оказалась девятилетняя девочка, о чем, по словам прокуроров, сотрудники Диснейленда узнали только в тот день.

Помимо 39-летнего мужчины, были арестованы еще трое человек – мать ребенка, 41-летняя украинка, 24-летняя латвийка, игравшая роль сестры невесты,а также 55-летний латыш, также принимавший участие в «церемонии».

Мать девочки якобы заявила следователям, что хочет организовать для своей дочери «день, достойный принцессы».

По словам прокуроров, все мероприятие должно было транслироваться в прямом эфире в социальных сетях, а «статисты» были набраны онлайн, чтобы играть роль семьи.

Организаторы попросили Диснейленд сохранить все мероприятие «конфиденциальным».

Высшее руководство утверждает, что их «обманули», а представитель прокуратуры Мо заявил: «Организатор выдал себя за гражданина Латвии и использовал поддельные документы, чтобы обеспечить заключение договора о приватизации парка».

«Свадебная церемония» должна была состояться на рассвете, поскольку частные мероприятия, такие как свадьбы в тематическом парке, организуются вне часов работы общественных мест.

Источник в парижском Диснейленде сообщил, что мероприятие «вскоре закрыли», а гостям запретили входить на территорию.

Медицинское обследование молодой девочки-«невесты» показало, что она не подвергалась никакому насилию.

Источник, которого пригласили выступить в качестве «гостя на свадьбе», рассказал: «Мы все думали, что попадем на свадьбу».

«Все были ошеломлены, когда поняли, что происходит на самом деле. Диснейленд действовал крайне профессионально – они отменили все, как только поняли, что невеста – ребенок. Все это было очень шокирующе».

Еще один из нанятых «статистов» описал сцены «паники» за кулисами, когда зрителям было сделано шокирующее открытие.

«Я видела, как сотрудники Disney уходили, едва сдерживая слезы. И этот джентльмен, проходивший позади меня, сказал по-английски: «Девочке 9 лет, мы все прекращаем!», – рассказала она Le Parisien.

Лондон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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