На свиноферме под Красноярском погибли трое рабочих

В Красноярском крае трое рабочих погибли, пытаясь очистить коллектор на свиноферме. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Большемуртинском районе. В свинокомплексе переполнился коллектор от отходов животноводства. Сотрудники сделали заявку в обслуживающую организацию и решили сами устранить проблему.

«Так, начальник инженерно-технической службы участка водоснабжения и канализации, заместитель главного инженера, тракторист-машинист отдела навозоудаления поочередно спустились в канализацию, где, предположительно, отравились газом. За ними спустился еще один сотрудник акционерного общества. Мужчина выжил, ему оказана медицинская помощь. Его коллеги погибли на месте до приезда скорой помощи», – сообщили в региональной прокуратуре.

Сухобузимским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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