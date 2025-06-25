Иран повесил трех шпионов Израиля

Иран сегодня объявил, что повесил трех человек, предположительно шпионов, работающих на Израиль.

«Идрис Али, Азад Шоджай и Расул Ахмад Расул, которые пытались ввезти в страну оборудование для убийства, были арестованы и преданы суду за сотрудничество с сионистским режимом. Приговор был приведен в исполнение сегодня утром, и они были повешены», – заявили в иранском суде.

Казни состоялись в Урмии, городе на северо-западе страны недалеко от Турции, сообщили иранские власти, опубликовав фотографии троих мужчин в синей тюремной форме.

В понедельник еще один человек, также предположительно связанный с Моссадом, внешней разведкой Израиля, был повешен Тегераном.

Иран регулярно объявляет об аресте и казни агентов, которые, как полагают, работают на секретные службы иностранных государств, включая Израиль. Иранское правительство пообещало в воскресенье ускорить судебные процессы после наступления, начатого еврейским государством 13 июня. «Дела, связанные с безопасностью, включая поддержку узурпаторского режима и действия в качестве пятой колонны для врага, будут рассматриваться быстрее», – заявил государственному телевидению глава судебной власти Голамхоссейн Мохсени Эджеи.

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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