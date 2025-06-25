Силовики проводят обыски у госсекретаря Дагестана

Сотрудники силовых структур проводят обыски в доме госсекретаря Республики Дагестан Магомед-Султана Магомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В свою очередь, источник РИА «Новости» рассказал, что следственные мероприятия с утра идут «по ряду адресов, связанных с госсекретарем», в рамках ранее возбужденного уголовного дела. В них участвуют сотрудники центрального аппарата ФСБ, уточнил собеседник агентства.

Телеграм-каналы Mash и SHOT сообщает, что обыски проводятся в квартире, офисе и еще на 48 адресах, связанных с Магомедовым, в том числе у его родственников. Задержан ли сам высокопоставленный чиновник и другие подробности, пока неизвестны.

Магомедов занял должность госсекретаря Дагестана в 2021 году. До назначения на этот пост он больше 15 лет проработал в должности генерального директора компании «Дагнефтепродукт». Также он являлся депутатом Госдумы шестого созыва, одним из основателей и бывшим президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

По данным дагестанского телеграм-канала «Спросите и Расула», обыски связаны с приватизацией компании «Дагнефтепродукт» – правоохранители подозревают, что она была незаконной.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.

Махачкала, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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