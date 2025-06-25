В Приамурье похитили 50 млн рублей при строительстве железной дороги

В Амурской области мошенники похитили 50 млн рублей при строительстве железнодорожных путей. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, при выполнении работ на объекте «Второй путь на перегоне Силип – Аносовская Дальневосточной железной дороги» подрядная организация использовала низкокачественные материалы. После ввода в эксплуатацию приходилось ограничивать скорость и останавливать движение поездов из-за неустойчивости полотна.
Выяснилось, что при строительстве в обход проекта были использованы недренирующие грунты, которые не гарантируют прочность железнодорожного полотна. 50 млн рублей получила подрядная организация за фактически невыполненные работы, отметили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Благовещенск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»