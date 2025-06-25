Грузовик протаранил 26 автомобилей на шоссе в Кемерове

Массовое ДТП с участием 27 автомобилей произошло в городе Кемерове. По информации регионального полицейского главка, грузовик врезался в 26 автомобилей после отказа тормозов во время движения на Логовом шоссе. В результате пострадали 7 человек.

По предварительным данным, «на спуске у грузового автомобиля «ФАВ» отказала тормозная система, в результате чего большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями», – сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области. В результате ДТП травмы получили 7 человек, пятерым из них медицинская помощь оказали на месте. «Еще двоим диагностирован легкий и средний вред здоровью», – уточнили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. На месте работают экипажи госавтоинспекции, которые регулируют движение на данном участке.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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