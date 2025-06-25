Ректор Дагестанского аграрного госуниверситета попался на взятке

Ректор и сотрудники администрации Дагестанского государственного аграрного университета имени М. М. Джамбулатова задержаны при получении взятки. Об этом говорится в сообщении республиканского главка МВД.

В полиции уточнили, что работники вуза задержаны с поличным при получении незаконного вознаграждения за оказание содействия в поступлении в учебное заведение. При этом во время обысков в служебных кабинетах обнаружено свыше 5 млн рублей с пояснительными записками от студентов о предназначении денег – для сдачи сессии, перевода на индивидуальный график обучения и за прием на учебу.

Как пояснили в МВД, таким образом пресечена крупная преступная схема. «Установлено, что ректор и работники администрации университета разработали систему получения и передачи взяток за решение вопросов, связанных с приемом на учебу и сдачей зачетно-экзаменационной сессии. Также подозреваемые, составляя подложные документы, занимались хищением бюджета, выделенного вузу», – отметили в полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Махачкала, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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