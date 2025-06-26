Юный самокатчик насмерть сбил пенсионера в Ставрополе

Подросток на самокате наехал на пожилого мужчину в Ставрополе – пострадавший умер от полученных травм в реанимации. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко.

Трагическое происшествие случилось накануне на улице Ленина. «Юноша, передвигаясь на самокате по тротуару на высокой скорости, сбил пожилого пешехода. Мужчину доставили в больницу скорой медицинской помощи, где он, к большому сожалению, скончался в реанимации», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Глава города напомнил, что в Ставрополе запрещено использование самокатов в местах прогулок и отдыха, и попросил родителей объяснить детям правила пользования средствами передвижения. Он подчеркнул, что «нельзя на высокой скорости носиться по тротуарам, а пересекать проезжую часть надо не на самокате, а спешившись с него».

«К сожалению, иногда беспечность приводит к таким вот страшным последствиям», – резюмировал Ульянченко.

Ставрополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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