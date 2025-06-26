В Эвадоре поймали самого разыскиваемого преступника, который ранее сбежал из тюрьмы

В Эквадоре пойман самый разыскиваемый в стране преступник. Как сообщил президент Даниэль Нобоа, речь идет о лидере банды «Лос Чонерос» Хосе Адольфо Масиасе.

Масиас, известный как «Фито», сбежал из тюрьмы в Гуаякиле в январе 2024 года, отбывая 34-летний срок за убийство и торговлю наркотиками.

Его побег спровоцировал волну насилия в Эквадоре, что побудило Нобоа объявить о внутреннем вооруженном конфликте и признать «Лос Чонерос» и еще 21 преступную группировку, действующую в стране, террористическими организациями.

В феврале 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против Los Choneros и Macias за их незаконный оборот наркотиков и насильственные действия в Эквадоре и по всему континенту.

Нобоа сообщил, что Эквадор работает над его экстрадицией в США и ждет ответа от американских властей.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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