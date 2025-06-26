У Байкала горит заповедный лес

В окрестностях Байкала горит заповедный лес. Огонь охватил более 90 гектаров Байкало-Ленского заповедника, который находится на северо-западном побережье озера.

Пожар разгорелся в труднодоступной местности и на некоторых участках превратился из-за сильного ветра в верховой. Предполагается, что он начался из-за молний во время сухой грозы, сообщает ФГУП «Заповедное Прибайкалье».

Территория горящего заповедника относится к так называемой авиационной зоне, поэтому с огнем здесь борются пожарные авиалесоохраны.

На некоторые участки охраняемой территории направлены десантники. Задействовать авиацию с водосливными устройствами сейчас не позволяют метеоусловия. Улучшения погоды ждут экипажи вертолета и самолета Ан-2.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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