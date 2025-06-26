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Четверг, 26 июня 2025, 11:07 мск

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В Бурятии пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа

В Бурятии в городе Гусионоозерск пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по республике, девочка осталась жива, но попала в больницу с травмами.

«Угроз для жизни нет. Ребенок находится под пристальным вниманием врачей Гусиноозерской ЦРБ. Лечение продолжается в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. Девочка в сознании», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного врача Гусиноозерской ЦРБ Игоря Пескова.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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