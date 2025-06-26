В Бурятии пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа

В Бурятии в городе Гусионоозерск пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по республике, девочка осталась жива, но попала в больницу с травмами.
«Угроз для жизни нет. Ребенок находится под пристальным вниманием врачей Гусиноозерской ЦРБ. Лечение продолжается в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. Девочка в сознании», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного врача Гусиноозерской ЦРБ Игоря Пескова.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Москва, Елена Васильева
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