На Кубани задержали женщину за передачу данных о российских кораблях спецслужбам Украины

В Новороссийске задержали местную жительницу, которая передавала украинским спецслужбам сведения о российских кораблях и объектах противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемая, работая на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, инициативно установила контакт с проукраинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам Украины. В рамках исполнения задания она собрала и посредством мессенджера «Телеграм» передала куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ, а также объектов ПВО», – говорится в сообщении.
В ЦОС добавили, что в результате своевременно принятых мер поражения военной техники и личного состава ВС РФ не допущено.
Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.
Новороссийск, Зоя Осколкова
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