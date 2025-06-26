На Кубани задержали женщину за передачу данных о российских кораблях спецслужбам Украины

В Новороссийске задержали местную жительницу, которая передавала украинским спецслужбам сведения о российских кораблях и объектах противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемая, работая на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, инициативно установила контакт с проукраинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам Украины. В рамках исполнения задания она собрала и посредством мессенджера «Телеграм» передала куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ, а также объектов ПВО», – говорится в сообщении.

В ЦОС добавили, что в результате своевременно принятых мер поражения военной техники и личного состава ВС РФ не допущено.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.

Новороссийск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube