В Ингушетии прогремел взрыв у колледжа

В Ингушетии произошел взрыв рядом со зданием одного из частных образовательных учреждений. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел в Назрани около трех часов ночи. Неустановленный предмет взорвался рядом с колледжем. В результате был поврежден фасад здания. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

На место прибыли сотрудники оперативных органов. «Принимаются меры для установления личности, причастных к совершению противоправного деяния, их местонахождения. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили в МВД по Республике Ингушетия.

В ведомстве уточнили, что информация о том, что данное учреждение имеет отношение к образовательной системе МВД России, не соответствует действительности.

Магас, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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