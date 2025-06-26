Медведь на взлетно-посадочной полосе блокировал работу аэропорта в Японии

В Японии медведь, который забрел на взлетно-посадочную полосу, блокировал работу аэропорта в городе Ямагата.

Сотрудники аэропорта попытались отогнать медведя с помощью транспортного средства, но безуспешно – животное продолжало бегать по ВПП и отказывалось уходить. Рейсы пришлось отменить и вызвать охотников. «В таких условиях принимать самолеты было невозможно», – сообщил агентству AFP в четверг вечером Акира Нагаи, сотрудник аэропорта Ямагата.

Охотники приехали и поставили на медведя ловушку, а полиция оцепила аэропорт, чтобы не дать медведю сбежать. В конце концов хищника поймали и вывезли с территории порта. В итоге было отменено и перенесено на другое время 16 рейсов.

Число столкновений людей с медведями достигло рекордного уровня в Японии: за 12 месяцев по апрель 2024 года было совершено 219 нападений, шесть человек погибли. В прошлом месяце из-за появления медведя в центральной части страны был сорван женский турнир по гольфу.

Токио, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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